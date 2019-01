Polskie aktorki nago: Figura, Włodarczyk, Szapołowska, Dymna, Liszowska i inne, czyli HISTORIA NAGOŚCI W FILMIE [ZDJĘCIA]

POLSKIE AKTORKI NAGO

Prawdopodobnie pierwszą rozbieraną scenę w polskim filmie można było zobaczyć w „Młodości Chopina” z 1951 roku. Swoje piersi pokazała tam Hanna Skarżanka. Ale również Wanda Koczeska, Elżbieta Szymanowska, Aleksandra Zawieruszanka, Beata Tyszkiewicz czy też Barbara Brylska przecierały szlaki takim aktorkom jak Katarzyna Figura czy Grażyna Szapołowska. Figura pokazała swoje wdzięki m.in. w „Pociągu do Hollywood”, „Kingsajz”, „Wrzeciono czasu”, a Szapołowska w „Magnacie” i „Krótkim filmie o miłości”.

Polskie aktorki nago: Figura, Włodarczyk, Liszowska i inne

Anna Dymna była niegdyś uważana za jedną z najpiękniejszych Polek. Swoje nagie ciało pokazała w filmie pt. „Mistrz i Małgorzata”. Jednak to scena erotyczna z jej udziałem w "Epitafium dla Barbary Radziwiłówny" przeszła do historii polskiego kina. Do odważnych aktorek należy też Ewa Gawryluk, która rozebrała się w „Kuchni polskiej”, Agnieszka Włodarczyk w „Sarze”, Krystyna Janda w „Przesłuchaniu”, Karina Szafrańska w kultowym filmie „Seksmisja”, a Renata Dancewicz w „Pułkowniku Kwiatkowskim”.

Niektóre aktorki żałują, a nawet wstydzą się swoich rozbieranych scen w filmach. Do nich należy m.in. Małgorzata Socha, której wdzięki możemy podziwiać w filmach pt. „Stacyjka” i „To my”. Dzisiaj aktorka żałuje, ze się rozebrała. Jak powiedziała w jednym z wywiadów, takie sceny to nic przyjemnego i prawdopodobnie już nie zagra w odważnych scenach. Jednak nagie aktorki nie tylko w filmach możemy oglądać, ale i w magazynach erotycznych. Dla „Playboya” rozebrały się m.in. Renata Dancewicz, Agnieszka Wagner, Ewa Gawryluk, Anna Przybylska, Monika Mrozowska, Agnieszka Włodarczyk, Joanna Brodzik, Katarzyna Figura, Karolina Borkowska, Weronika Książkiewicz, Magdalena Wójcik oraz Joanna Liszowska.

