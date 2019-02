Policjanci zatrzymali mężczyznę, który uszkodził radiowóz

- Podczas zatrzymania agresor znieważył policjantów wulgarnymi słowami, a także groził im chcąc, by odstąpili od zatrzymania - informuje Agnieszka Petek, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek kilkanaście minut przed północą. 30-latek trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W niedzielę przedstawiono mu zarzut uszkodzenia mienia (art. 288 KK), znieważenia funkcjonariuszy (art. 226 § 1 KK) i wywierania wpływu na ich czynności (art. 224 § 2 KK). Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat więzienia. Uszkodzenia radiowozu w postaci zagięcia karoserii i wybitej szyby wstępnie oszacowano na kwotę około 2000 złotych.

