Sobota w całym kraju zapowiada się pogodnie. W Małopolsce w dzień zachmurzenie początkowo duże, ale po południu większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 12°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 5°C, w partiach szczytowych Tatr około 2°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Aneta Zurek / Polska Press