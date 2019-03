Pogoda na środę, 27 marca. Będzie chłodno

Na terenie Małopolski w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, lecz po południu od zachodu województwa wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 7°C, wysoko w Beskidach od -3°C do 0°C, w partiach szczytowych Tatr około -6°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany; zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 60 km/h; północno-zachodni.