Pogoda na środę, 17 kwietnia. Biomet niekorzystny

Wygląda na to, że będzie chłodno i mokro. Synoptycy przewidują dla Małopolski i Krakowa zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu województwa słabe opady deszczu, w górach powyżej 1300 m n.p.m. opady śniegu. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 11°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 2°C, na szczytach Tatr około -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i wschodni. Biomet - niekorzystny.