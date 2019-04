W końcu nad Polską znów zagości słońce. Przelotnych, niewielkich opadów mogą spodziewać się jedynie mieszkańcy Pomorza, Mazowsza i Ziemi Świętokrzyskiej. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie - 15 st. C, natomiast najcieplej - 19 st. C. - na Dolnym Śląsku. W Małopolsce termometry pokażą 17 st. C. Powieje słaby wiatr.