Pogoda na sobotę, 9 lutego. Ciepło, ale może wiać!

W Małopolsce będzie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające okresami do dużego. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 2°C do 5°C, lokalnie w rejonie oddziaływania wiatru fenowego wzrost temperatury do około 7°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, a w Tatrach do 90 km/h, południowo-zachodni i południowy.