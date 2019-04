Pogoda na sobotę, 6 kwietnia. Możliwe burze i deszcz

Synoptycy nie mają dla nas dobrych wieści. Przewidują na sobotę zachmurzenie duże i umiarkowane. W związku z tym trzeba się spodziewać opadów deszczu, a miejscami możliwe są nawet burze. Prognozowana suma opadów wynosi miejscami na południu województwa do 12 mm. W Tatrach powyżej 1900 m n.p.m. opady śniegu. Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C, a w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C, w partiach szczytowych Tatr około -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W górach wiatr umiarkowany, porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

Marzena Bugała-Azarko