Pogoda na wtorek, 26 marca

W Małopolsce możemy spodziewać się przelotnych opady deszczu, a na obszarach górskich deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C w Nowym Targu do 9 st. C w Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej. W Krakowie synoptycy przewidują ok. 8 st. C. Wiatr w całym województwi...