Dzisiaj w Małopolsce przewiduje się zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna wynosić będzie od -2°C do 0°C, w rejonach podgórskich natomiast od -6°C do -3°C, a wysoko w Beskidach od -8°C do -6°C, na szczytach Tatr około -9°C. Wiatr raczej słaby, północno-wschodni, po południu zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni, po południu wschodni.

POLECAMY - KONIECZNIE fSPRAWDŹ: