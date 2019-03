Pogoda na sobotę, 16 marca. Wietrznie i deszczowo

Sobota zapowiada się wietrznie, porywy wiatru będą dokuczać od rana. Nadal będzie chłodno, musimy się także liczyć z opadami deszczu. Ciśnienie będzie niskie, ale na szczęście będzie rosło i to przyczyni się do poprawy pogody w niedzielę. W regionie najcieplej będzie w Limanowej i Nowym Sączu - tam termometry wskażą 7 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie z kolei w Nowym Targu - zaledwie 3 stopnie C.