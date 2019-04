Pogoda na poniedziałek, 8 kwietnia. Niebo bez chmurki!

Mamy dla Was dobre wieści. Synoptycy zapowiadają, że dzisiaj będzie prawie bezchmurnie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, rano miejscami duże. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 13 do 16°C, wysoko w Beskidach od 6°C do 9°C, wysoko w Tatrach około 4°C. Wiatr słaby, wysoko w górach umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na poniedziałek, 8 kwietnia 2019