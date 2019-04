Pogoda na poniedziałek, 29 kwietnia. Co z majówką?

W poniedziałek nie ma co liczyć na poprawę pogody. Ciemne, deszczowe chmury zadomowiły się nad Małopolską. Wciąż będzie padać. Ciśnienie na poziomie 1011 hPa, biomet niekorzystny. Chłodno. Temperatura od 8 stopni Celsjusza w Nowym Targu do 13 w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie aż do 14 w Proszowicach. Większość z nas zastanawia się jednak, jak będzie w majówkę, w końcu długi weekend majowy nadchodzi szybkimi krokami. Wszystko wskazuje na to, że początek maja będzie deszczowy, choć zrobi się cieplej. W piątek w Krakowie temperatura ma podskoczyć do 20 stopni. Ale już w sobotę... znów poszybuje w dół.