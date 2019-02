W poniedziałek w Małopolsce zrobi się cieplej. Zachmurzenie będzie umiarkowane, nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany w porywach do 40 km/h. Ciśnienie będzie wysokie 1035 hPa. Temperatura wszędzie na plusie, od 5 st. C w Nowym Targu, poprzez 7 w Krakowie aż do 9 w Nowym Sączu.