Pogoda na poniedziałek, 18 lutego. To będzie pogodny dzień

Poniedziałek w całym kraju będzie pogodny. Tylko w godzinach porannych może być mglisto. W Małopolsce najchłodniej będzie w Nowym Targu i Gorlicach, tam termometry pokażą 8 st. C. Najcieplej będzie w Oświęcimiu, Wadowicach, Limanowej i Nowym Sączu, tam możemy się spodziewać nawet 13 st. C. W kraju natomiast, temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni.

Andrzej Banaś