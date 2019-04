Pogoda na piątek. Będzie ciepło!

W całej Małopolsce w przewiduje się zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Synoptycy zapowiadają, że na południowym zachodzie naszego województwa możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 16°C, wysoko w Beskidach od 9°C do 12°C, w partiach szczytowych Tatr około 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni.