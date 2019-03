W piątek możemy spodziewać się zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Najcieplej będzie w Limanowej i Nowym Sączu, gdzie termometry wskażą 15°C. Z kolei w górach temperatura będzie się wahać od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Wysoko w górach wiatr od 40 km/h do 55 km/h, w porywach nawet do 100 km/h.