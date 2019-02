Pogoda na niedzielę, 24 lutego. Nadal będzie chłodno

W niedzielę w Małopolsce temperatura na plusie (w nocy przymrozek do - 6 st.), choć odczuwalna będzie niższa niż ta na termometrach. Zachmurzenie umiarkowane, synoptycy nie przewidują opadów. Ciśnienie będzie wysokie (1038 hPa). Wiatr umiarkowany, w porywach do 25 km/h. W dzień najcieplej w Krakowie, Chrzanowie i Nowym Sączu, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na 4 st. C powyżej zera. O stopień mniej będzie w Tarnowie, po 2 stopnie w Wadowicach i Gorlicach, w Zakopanem 1 st., a w Nowym Targu -1 st. C.

TVN Meteo