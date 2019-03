Pogoda na niedzielę, 17 marca. Ciepło i sucho

W niedzielę pogoda będzie nas rozpieszczać. Znów przypomnimy sobie, że wiosna puka do naszych drzwi. W Małopolsce temperatura będzie wysoka, od 11 st. w Nowym Targu, poprzez 17 w Oświęcimiu czy Gorlicach do aż 19 w Krakowie, Nowym Sączu i Chrzanowie. Zachmurzenie umiarkowane. Biometr będzie korzystny. Ciśnienie na poziomie 1006 hPa. Tylko wiatr może być okresowo porywisty do 55 km/h.