Pogoda na Lany Poniedziałek, 22 kwietnia. Może padać, możliwe burze

W poniedziałek na wschodzie Polski możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a wieczorami nawet burz. W pozostałej części kraju będzie sucho, ale pochmurnie. Porywy wiatru osiągną do 90 km/h. Najcieplej będzie w Zielonej Górze - 20 st. C. W Małopolsce termometry pokażą do 15 st. C.