Pogoda na czwartek, 7 marca. Ciepło, ale wietrznie

W ciągu dnia w całym województwie zachmurzenie małe, a wieczorem umiarkowane. Jedynie na szczytach można spodziewać się większego zachmurzenia. W Tatrach może spaść niewielki śnieg lub deszcz ze śniegiem. Wiatr rano słaby, ale w później przybierze na sile i w porywach może dojść do 60 km/h. W rejonach podgórskich można spodziewać się wiatru od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h. Z kolei wysoko w górach wiatr od 55 km/h do 70 km/h, w porywach nawet do 130 km/h.