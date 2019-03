Podłoga drewniana - idealne rozwiązanie do każdego wnętrza

Wielu docenia drewniane podłogi. Ale niekiedy kojarzą się one również z kłopotliwym montażem i ograniczoną liczbą wzorów i kolorów. Nic bardziej mylnego. Nowoczesne deski podłogowe układa się tak samo łatwo jak panele, a od wyborów wzorów, faktur i barw może zakręcić się w głowie. W dodatku nadal jest to drewno – surowiec w pełni naturalny. Przekłada się to na jego ponadczasowe piękno i szlachetny charakter, ale też na dodatkowe cechy. Drewno tworzy we wnętrzu przyjazny mikroklimat i nie powoduje alergii. Jest ciepłe i przyjemne w dotyku, dlatego po drewnianej podłodze można z przyjemnością chodzić boso (to zdrowe dla naszych stóp). Ociepla też wnętrze wizualnie, choć to już w dużym stopniu zależy od rodzaju podłogi, jaki wybierzemy. Bo wśród podłóg drewnianych znajdą propozycje dla siebie nie tylko miłośnicy wnętrz klasycznych, rustykalnych czy skandynawskich, ale też – całkiem nowoczesnych i minimalistycznych. A także – wszelkich innych. Zatem po kolei.

Deska podłogowa – mocna i odporna

Drewno ma wiele zalet, ale jako surowiec ma również swoje ograniczenia. Lite drewno jest dość wrażliwe na działanie temperatur i zmian wilgotności. Pod ich wpływem „wypacza” się czyli zmienia swoje wymiary. Jednak można temu zapobiec, stosując deski warstwowe. Są one zbudowane z trzech warstw drewna, tak dobranego i ułożonego, że są około 10 razy bardziej stabilne niż deski z litego drewna. Wierzchnią warstwę stanowi najczęściej dąb lub jesion, choć są też podłogi z drewna egzotycznego. Środkowa i dolna warstwa to drewno drzew iglastych.

Większa stabilność wymiarowa desek warstwowych od desek litych powoduje, że doskonale nadają się również na ogrzewanie podłogowe, zarówno wodne, jak i elektryczne. Jest ono coraz bardziej popularne, a nie wszystkie rodzaje podłóg można stosować na systemach wodnego lub elektrycznego ogrzewania podłogowego, np. nie można układać choćby podłóg z litego drewna.

Montaż podłogi drewnianej: to łatwe!

Deski podłogowe można układać na dwa sposoby: jako podłogę pływającą lub na klej. Ta pierwsza metoda jest bardzo łatwa, możemy sobie z nią nawet poradzić samodzielnie. Nie potrzeba do tego ani specjalnych zdolności czy doświadczenia, ani specjalistycznych narzędzi. Jeśli ktoś marzy o „metamorfozie mieszkania w weekend”, z warstwowymi deskami podłogowymi to możliwe. Każda z desek ma na krawędziach zamki bezklejowe – wystarczy je ze sobą połączyć, jak klocki. Nie potrzeba do tego żadnego kleju itp. Nawet nie będzie czego sprzątać, a po zamontowaniu listew przyściennych po podłodze można od razu chodzić. Ponieważ każda deska jest już polakierowana albo zaolejowana, nie są potrzebne żadne dodatkowe prace wykończeniowe.

Z rzeczy praktycznych trzeba tylko pamiętać o rozłożeniu podkładu pod deski (to również banalnie proste, a odpowiednie podkłady polecają producenci podłóg). Drugą możliwością jest ułożenie desek na klej. Ta metoda jest zalecana przy montażu podłogi na ogrzewaniu podłogowym. To już raczej zadanie dla fachowca.

Deski podłogowe wzdłuż lub na ukos

Deski podłogowe najczęściej układa się tradycyjnie, łącząc ich krawędzi na dłuższym boku., obok siebie. Warto jednak wiedzieć, że są również deski z których można z nich tworzyć wzór jodełki. W ten sposób układano klasyczne parkiety z klepek, ale ten wzór doskonale sprawdza się w przypadku desek. Tak ułożone wyglądają oryginalnie i ciekawie. Np. „Jodła klasyczna” od Barlinka to sześć wzorów podłóg dębowych i dwa wykończenia z drewna jesionowego, różniących się kolorem i strukturą drewna. Przy montażu klasycznej jodły zalecamy skorzystać z usług firmy parkieciarskiej.

Podłoga drewniana – wzory i kolory

Poza rodzajem ułożenia deski podłogowe różni oczywiście wygląd. Do wyboru mamy różne kolory i odcienie, ale także faktury drewna, sposób wykończenia i obróbki drewna. Możemy wybierać wśród kilkunastu odcieni desek ciemnych, tylu samych jasnych oraz naturalnych. Kolory drewna są przyciemnione lub rozjaśnione odpowiednimi zabiegami lub zachowane naturalne. Deski mogą być także barwione np. na odcienie popielu, beżu łączonego z bielą czy różne odcienie szarości (zwróćmy uwagę na kolekcję Tastes of Life oraz Senses Barlinka).

W każdym przypadku jest widoczny naturalny rysunek drewna, ale i on jest bardzo zróżnicowany. Naturalne cechy drewna mogą być dodatkowo podkreślone przez szczotkowanie. Możemy wybrać sobie deski podłogowe, które będą miały bardzo bogaty rysunek: dobrze widoczne słoje, warstwy drewna, sęki, a nawet pęknięcia (odpowiednio zabezpieczone). Takie podłogi doskonale pasują do wnętrz rustykalnych, ale i bardzo nowoczesnych – industrialnych. Jest oczywiście cała gama podłóg, które wykonano z drewna o mniej wyrazistym rysunku. Świetnie nadają się one do klasycznych, ponadczasowych wnętrz. Są także podłogi z drewna o niemal jednolitej fakturze. Pięknie prezentują się one w minimalistycznych wnętrzach.

Deska podłogowa i klepki

To jeszcze nie wszystkie elementy, które wpływają na wygląd podłogi. Bo możemy się też zdecydować na klasyczne „dechy” – to tzw. podłogi jednolamelowe. Tu każda deska warstwowa wygląda… jak jedna deska. Ale wierzchnia warstwa pojedynczej deski może być także złożona z mniejszych klepek – trzech lub sześciu na szerokość deski (to podłogi trzylamelowe i sześciolamelowe). Trzylamelowe wyglądają, jak ułożone typowych klepek, sześciolamelowe – jak z wąskich deszczułek.

Same deski mają również zróżnicowane rozmiary (np. w kolekcji Senses znajdziemy deski jednolamelowe o wymiarach 207 x 2200 mm; pozostałe wymiary to szerokość: 130, 155, 180, 207 mm przy długości 2200 mm;). Dzięki takim rozmiarom desek układanie podłogi przebiega szybko i sprawnie, bez względu na to czy wygląda ona jak typowe deski, klepki czy misternie ułożone deszczułki.

Podłoga na błysk lub mat

Powierzchnia każdej deski jest dobrze zabezpieczona. Do wyboru mamy deski lakierowane i olejowane. Oleje podkreślają naturalny wygląd drewna uwydatniając jego fakturę.. Tak zabezpieczone podłogi wymagają nieco więcej pracy przy pielęgnacji niż podłogi lakierowane, ale wyglądają naturalnie i są bardzo modne.

Możemy też się zdecydować na deski zabezpieczone lakierem (a dokładniej mówiąc – kilkoma warstwami lakieru). Lakier nie tylko chroni powierzchnię podłogi, ale wpływa też na jej wygląd. Jest w pełni przeźroczysty, ale może być matowy (podkreśla naturalny wygląd drewna), półmatowy (nadaje wrażenie przytulności) lub na wysoki połysk

Drewniana podłoga na lata

Drewniane podłogi są trwałe, jednak z czasem mogą stracić swój pierwotny blask. W przypadku desek podłogowych nie jest to problem, ponieważ można je odnawiać. Wierzchnia warstwa jest przygotowana nawet do kilkukrotnego szlifowania, więc drobny remont wystarczy, żeby znów cieszyć się podłogą jak nowa.

Sprawdź, gdzie możesz kupić podłogę drewnianą (link: https://www.barlinek.com.pl/podlogi-drewniane-deski-podlogowe-panele-parkiety/wadowice/)