Poczuj klimat Mazur 30 marca – dzień z Giżyckiem w krakowskim Centrum Handlowym Bonarka

– Giżycko toserce Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, serce naturalnego świata. Bijące spokojnie, piękne, wciąż nieco tajemnicze. To idealne miejsce wypoczynku, inwestowania, a także zamieszkania – mówi Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. I nie ma w tym krzty przesady.

Nic więc dziwnego, że ta magiczna kraina została uznana za najpiękniejszy region Europy i jedno z 14 najpiękniejszych miejsc świata! Od 25 kwietnia krakowianie i Małopolanie, aby odkryć owe cuda, nie będą już musieli spędzać wielu godzin w samochodzie. Kto nie wierzy, niech 30 marca przyjdzie do… krakowskiego Centrum Handlowego Bonarka. – Odnajdzie w nim mazurską gościnność, a także niewielką cząstkę tajemnic Warmii i Mazur – kuszą przedstawiciele Giżycka.

LOT do serca tajemnic

Olbrzymia Twierdza Boyen skryta w starodrzewiu, niezwykły obrotowy most spinający brzegi Kanału Łuczańskiego (Giżyckiego), tajemnicze Wzgórze św. Brunona, ale też blisko setka jezior, imponujące morze zieleni, kilometry szlaków pieszych, rowerowych i wodnych… Także urocza Ekomarina, wszak Giżycko to żeglarska stolica Polski, królestwo prawdziwych żeglarzy…

To tylko parę atrakcji, które czekają na gości z południa. Wszystkie w zasięgu godziny… lotu. Od 25 kwietnia na Mazury będzie można bowiem dolecieć liniami LOT. Startując z Kraków Airport, po kilkudziesięciu minutach wylądujemy w porcie Olsztyn-Mazury. – Wielogodzinną jazdę przez zakorkowane drogi można więc zamienić na szybką i komfortową podróż samolotem – mówi Dariusz Naworski, kierownik ds. handlu i marketingu w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury. Bezpośrednie połączenie Krakowa z Mazurami to nowość w letniej siatce połączeń lotniska w Szymanach. Rejsy będą wykonywane dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele.

Nim to jednak nastąpi, krakowianie mogą wybrać się do Centrum Handlowego Bonarka. 30 marca atrakcjami – turystycznymi, kulturalnymi i kulinarnymi – kusić będzie tym razem Giżycko. Wszyscy, którzy tego dnia odwiedzą Bonarkę, mogą liczyć na wiele atrakcji, a także na mazurską gościnność. I nie można zapomnieć o konkursach – będą atrakcyjne nagrody.

Wspomnieć wypada, że to już drugie spotkanie w Krakowie z Warmią i Mazurami – 16 marca w Bonarce gościło bowiem Mrągowo.

W wodnym pierścieniu

Giżycko, serce Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, otacza imponujący pierścień jezior.W najbliższej jego okolicy jest ich ponad 100.Nic więc dziwnego, żezwane jest też Wodniacką Stolicą Polski.

To idealne miejsce do uprawiania turystyki aktywnej – żeglarstwa, windsurfingu, nurkowania, kitingu, wakeboardingu. Można też zasmakować w niespiesznym spływie kajakowym albo zdecydować się na rejs statkiem turystycznym. Spragnieni adrenaliny mogą zaś wybrać jazdę na nartach wodnych czy parasailing – na wodzie, lądzie, a nawet lodzie. Na „wilków morskich” czeka zaś Ekomarina nad jeziorem Niegocin,nie tylkonowoczesny, ale też największy na Mazurach port pasażerski i jachtowy.

A przecież to nie wszystko. W Giżycku są także kilometry ścieżek pieszych i rowerowych, można wybrać się na przejażdżkę na skuterze wodnym, koniu, quadzie lub samochodem terenowym. Nie zapomniano o tych, którzy lubią adrenalinę we krwi (największy na Mazurach park linowy oraz wakepark) i tych, którzy są oazą spokoju (świetne miejsca do wędkowania).

Imponująca twierdza

– Będąc w Giżycku, koniecznie trzeba zobaczyć XIX-wieczną Twierdzę Boyen, najcenniejszy zabytek naszego miasta, unikatowy na skalę nie tylko Polski, ale i Europy. To nasz diament w koronie – podkreśla Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka.

Forteca, której budowę rozpoczęto w 1844 r., to perła na ścieżce architektury militarnej, największy zabytek Mazur, a także około 100 hektarów niezwykłych, budzących ciekawość i emocje atrakcji turystycznych. W czasach świetności gigantyczne ceglane obwarowania w kształcie nieregularnej sześcioramiennej gwiazdy kryły koszary, arsenał, stajnie, kuźnię, warsztaty, spichlerze, schrony, laboratorium prochowe, a także… stację dla 700 gołębi pocztowych. Miłośnicy militariów mogą tu spędzić nawet parę dni. I warto wspomnieć, choć wichry wojny jej nie oszczędzały, że nigdy nie została zdobyta. Teraz jej „załoga” chętnie się poddaje… turystom.

Most obrotowy i skrzydło zamku

Będąc w Giżycku, nie sposób pominąć tego, co pozostało z potężnego niegdyś krzyżackiego zamku (dzisiaj to część luksusowego hotelu), a także unikatowego mostu obrotowego spinającego brzegi Kanału Giżyckiego. – To jedyny taki obiekt w Polsce i jeden z dwóch czynnych tego typu mostów w Europie – przypomina gospodarz uroczej miejscowości.

Warto też wspiąć się na taras widokowy, który znajduje się na Wieży Ciśnień. Tylko z niej bowiem zobaczymy tak piękną panoramę miasta panującego nad jeziorami. Chwil parę wypada też poświęcić kościołowi ewangelickiemu, Pasażowi Portowemu. Jest tu również kładka spacerowa, nadwodna estakada, taras widokowy oraz malownicze giżyckie molo. I z niego rozpościera się niezapomniany widok na jezioro Niegocin.

Wyjątkowym i wciąż niezwykle tajemniczym miejscem jest Wzgórze św. Brunona, które wieńczy charakterystyczny wysoki, żeliwny krzyż. – Upamiętnia miejsce męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu – wyjaśniają miejscowi. W 2009 roku, w tysięczną rocznicę śmierci misjonarza, oficjalnego patrona Giżycka, na wzgórzu, na którym najprawdopodobniej zginął, odbyły się główne uroczystości milenijne z udziałem tysięcy pielgrzymów z kraju i zagranicy. Słowa pozdrowienia do uczestników skierował wówczas papież Benedykt XVI.

Obecnie wzgórze jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców i turystów. Prowadzi na niego ścieżka rowerowa, w pobliżu znajduje się plenerowa siłownia i tor do gry w boule, a także wiaty wypoczynkowe, są miejsca do grillowania i na ognisko. Ze wzgórza roztacza się wyjątkowa panorama na miasto i jezioro.

To ledwie parę atrakcji… – Trzeba przylecieć, by poznać wszystkie. W Krakowie odkryjemy tylko część kart… – kuszą przedstawiciele Giżycka. Kolejne można już odsłonić samemu. Pierwszą doskonałą do tego okazją stanie się 1-majowe Wielkie Otwarcie Sezonu Turystycznego. Jego najważniejszym punktem będzie malownicza parada jednostek pływających.

Wybierając się do Giżycka, nie można również zapomnieć o Festiwalu Szanty z Folkiem (od 12 lipca), pokazach lotniczych Mazury AirShow (od 3 sierpnia), a także trzydniowej barwnej Operacji Boyen (od 8 sierpnia, nie tylko dla miłośników historii). We wrześniu na Mazury powinni zaś przylecieć wszyscy, którzy pragną stać się właścicielami żaglówki, jachtu... Wybraną jednostkę będzie można przetestować podczas Mazurskich Targów Sportów Wodnych w jej naturalnym środowisku!

Port Olsztyn-Mazury

Otwarty w 2016 roku Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach jest najmłodszym polskim międzynarodowym portem lotniczym i jedynym zlokalizowanym w północno-wschodniej Polsce.

Już po przylocie na lotnisko w Szymanach można poczuć klimat Warmii i Mazur. Terminal pasażerski to nowoczesny obiekt z widocznymi akcentami nawiązującymi do tradycyjnej, regionalnej architektury, które nadają mu kameralny klimat. Do dyspozycji wszystkich podróżnych są strefy restauracyjne, komercyjne oraz wypoczynkowe. W terminalu znajdują się stanowiska wypożyczalni aut, salonik biznesowy oraz taras widokowy.

Położenie mazurskiego lotniska zapewnia oczywiście dojazd do najważniejszych miast w regionie, w tym stolicy województwa – Olsztyna, w ciągu kilkudziesięciominutowej podróży. Spod terminalu można wyruszyć w dalszą trasę szynobusem, który szybko i komfortowo pokonuje dystans z lotniska do Olsztyna, z którego można dojechać w dalsze części Warmii i Mazur. Więcej informacji na www.mazuryairport.pl.

Mazury w Bonarce

Wyprawa do Giżycka to idealne rozwiązanie na wypoczynek dla rodzin i grup przyjaciół. To również świetna okazja do spędzenia romantycznego weekendu we dwoje! Już od 25 kwietnia Mazury znajdą się w zasięgu lotu. 30 marca wszystkie zaś drogi prowadzić będą do… Giżycka w krakowskiej Bonarce.

https://www.facebook.com/mazuryairport/

http://mazuryairport.pl/