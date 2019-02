Plaga pożarów w powiecie wadowickim - jedna osoba zmarła

W czwartek (31 stycznia) o godz. 15.52 służby ratunkowe zostały zaalarmowane o pożarze, który wybuchł w tamtejszej piekarni. Natychmiast na miejsce zdarzenia wyjechały cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz pięć zastępów okolicznych straży pożarnych.

Doszło tam do zwarcia w wentylatorze znajdującym się w pomieszczeniach socjalnych. Ogień strawił część łazienki i poddasza.

- Wentylator, który kosztował 30 zł narobił strat na ok. 10 tys. zł - informuje Krzysztof Cieciak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. - Niestety to nie było jedyne zdarzenie tego dnia. O godz. 18.04. otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w kotłowni jednego z domów jednorodzinnych w Stroniu. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce zdarzenia, na zewnątrz zastali kobietę, która kocem próbowała ugasić odzież palącą się na jej mężu. Niestety mężczyzny mimo wysiłków ratowników medycznych nie udało się reanimować. Mężczyzna zmarł na miejscu, a jego żona została przewieziona do szpitala - dodaje.

Przyczyna pożaru nie jest znana. Z żywiołem walczyło pięć zastępów państwowej i dwa ochotniczej straży pożarnej.

O godz. 1.31 kolejny telefon. Tym razem o palącym się jednorodzinnym domu drewnianym w Radoczy.

- W chwili pożaru, właściciel domu przebywał w szpitalu. Ogień zobaczyli sąsiedzi, którzy zaalarmowali straż pożarną - wyjaśnia Krzysztof Cieciak. - Pożar spowodowała córka właściciela, która wieczorem „przepaliła” kominek. Popiół wrzuciła do plastikowego wiaderka, które postawiła na tarasie - dodaje.

Gorący popiół rozgrzał wiaderko, od którego zajęła się ściana budynku, drzwi balkonowe i podłoga.

Na szczęście 10 strażakom udało się opanować żywioł i ocalić dom przed zagładą.

