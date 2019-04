Piłka nożna. Jedenastka 19. kolejki wadowickiej okręgówki

Oświęcim. 9-letni Tymon Bartuś, kibic hokejowej Unii, udzielił zawodnikom reprymendy, zyskując sobie ich szacunek [ZDJĘCIA]

9-letni Tymon Bartuś jest jednym z przedstawicieli najmłodszego pokolenia oświęcimskich kibiców hokejowej Unii, dlatego – widząc słabą jej postawę – napisał list do klubu, w którym - bez owijana w bawełnę – podkreślił to, co mu leży na sercu. Drużyna i klubowi działacze byli pod ...