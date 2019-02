„Perfekcyjna niania” wystawiona z rozmachem w Kleczy Dolnej

- Jak dobrze, że chce im się chcieć - mówi Paweł Harosz, twórca teatru. - W naszych aktorach jest wielki potencjał. Wychodzimy poza powiat wadowicki, w naszej grupie są trzy osoby Zatora. To cieszy,że łączymy nasze pasje bez względu na granice – dodaje.

Aktorzy to jedno, reżyseria i tłumaczenie to drugie, ale jedno bez drugiego zaistnieć nie mogło. Broadwayowski musical „Mary Poppis” w tłumaczeniu Marty Wołek-Bury, w reżyserii Pawła Jarosza, prawdopodobnie po raz pierwszy został wystawiony w Polsce. Dwugodzinne przedstawienie bawi od pierwszej do ostatniej sceny.

Kto kupił bilet, ten szczęściarz - wszystkie na spektakle do końca kwietnia zostały sprzedane.

