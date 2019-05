Peregrynacja relikwii św. Bernardyna ze Sieny w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego przywitał kustosz, o. Konrad Cholewa OFM, który przypomniał, że św. Bernardyn przyczynił się do odnowy zakonu franciszkańskiego.

- Dziś św. Bernardyn ze Sieny w swoich relikwiach staje na kalwaryjskiej górze. My, za jego przyczyną, będziemy modlić się do dobrego Boga o odnowę ducha w naszej wspólnocie i archidiecezji - mówił.

W homilii, metropolita nawiązał do trzykrotnego pytania o miłość, jakie Jezus zadał Piotrowi po zmartwychwstaniu.

Metropolita zauważył, że peregrynacja relikwii św. Bernardyna do klasztorów i domów franciszkańskich jest zadaniem dla wszystkich, aby z całą powagą powrócić sercem do galilejskich wydarzeń i trzykrotnego pytania Jezusa o miłość: czy mnie kochasz więcej? Czy jesteś gotów pójść za mną, nawet tam, gdzie nie chcesz?

- To bardzo ważne pytania, bo dzisiejszy świat czeka na czytelne świadectwo tego, czym w swojej istocie jest Kościół i czy jest on do końca wierny tej miłości, którą objawił nam swoją Paschą i zmartwychwstaniem Pan Jezus. Czy każdy z nas, klęcząc i adorując Jezusa, może z czystym sumieniem powiedzieć: Panie, kocham Cię? - pytał na zakończenie arcybiskup.

Święty Bernardyn urodził się nieopodal Sieny. Po wstąpieniu do Zakonu Braci Mniejszych, przemierzał Włochy i nawoływał do nawrócenia. Jego szczególnym polem działalności było głoszenie kazań i propagowanie kultu Najświętszego Imienia Jezus. W ikonografii przedstawiany jest z monogramem IHS, który unosił podczas głoszenia kazań. Zmarł w Aquilii 20 maja 1444 r.

