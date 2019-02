Pasażerka dostała... 67 mandatów! Teraz pójdzie do więzienia

Kontrolerzy biletów doskonale znają już tę panią. To kobieta w średnim wieku, charakteryzująca się tym, że nie zwykła płacić za przejazd autobusem. Od kwietnia 2013 r. wlepiono jej aż 67 mandatów. Do ich zapłaty też nie była skora i w efekcie aż 12 razy stawała przed sądem.

Sąd na początku był wyrozumiały i wymierzał łagodne kary - grzywny w wysokości 100 zł. Później były wyższe, po 250, a nawet 800 zł. To jednak nie zdyscyplinowało kobiety i nadal jeździła autobusami bez biletu. Sąd wyznaczył więc jej karę w postaci prac społecznych: 20-40 godzin w miesiącu. To także nie zmieniło jej nawyków.

- Sąd ocenił, że ta pasażerka jest niereformowalna w swoim postępowaniu i postanowił wymierzyć jej karę w postaci pozbawienia wolności. To pierwsza osoba ukarana bezpośrednio w ten sposób - mówi Marek Dyszy, przewodniczący zarządu Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie.

Do tej pory zdarzyły się jedynie przypadki, gdy ukarana osoba uchylała się od wykonywania prac społecznych i wówczas sąd zamieniał tę karę na więzienie.

Kobieta w więzieniu początkowo miała spędzić 20 dni, jednak złożyła odwołanie od decyzji Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Karę do 10 dni złagodził Sąd Okręgowy w Krakowie. Wyrok jest prawomocny.

Ta sprawa może być przestrogą dla innych osób jeżdżących autobusami bez biletów. Takie przypadki w Polsce już były. Brak biletu w przypadku kontroli w Chrzanowie, Libiążu lub Trzebini oznacza mandat w wysokości 108 zł. Jeśli nie zostanie on opłacany przed upływem 10 dni, to wówczas trzeba zapłacić już 252 zł. Na nieco mniejszy wymiar kary mogą liczyć osoby, które skorzystały z biletu ulgowego, jednak nie posiadały do tego uprawnień. Wówczas kara to 72 zł - do 10 dni, a później 168 zł.

Znikoma liczba osób ukaranych mandatem, bo zaledwie 10 proc., płaci je z własnej woli.

Szef miejskiej komunikacji w Chrzanowie przekonuje, że społeczeństwie wciąż panuje przeświadczenie, że jest to błahe przewinienie i kara sprawcę ominie. Tak się nie dzieje. Komunikacja Międzygminna kieruje przeciwko gapowiczom wnioski do sądu o wydanie nakazu zapłaty, a następnie wszczynana jest egzekucja komornicza.

Osoby, które w ciągu roku zgromadzą trzy nieopłacone mandaty mają poważniejsze problemy. Wówczas jest to już wykroczenie, o którym zawiadamiana jest policja. Sprawdza ona, czy dana osoba faktycznie je popełniła i kieruje wniosek do sądu. Zazwyczaj zawiera on już proponowany wymiar kary, ustalony w oparciu o sytuację majątkową danej osoby i powtarzalność wykroczenia.

- Osoby, które nie płacą mandatów, narażają się na koszty sądowe, zastępstwa sądowego i komornicze. Robi się z tego duża kwota - przestrzega Marek Dyszy.

Pasażerowie na gapę muszą liczyć się także z wpisaniem do Krajowego Rejestru Dłużników.

Przewodniczący związku komunikacyjnego podkreśla, że zmniejsza się liczba gapowiczów, a wpływy z biletów są coraz większe.

- Dążymy do tego, by kara za jazdę bez biletu była nieuchronna. To przekłada się na zachowanie pasażerów, którzy rzadziej jeżdżą na gapę - dodaje Marek Dyszy.

Chrzanowski związek sam zajmuje się kontrolą pasażerów. Pracuje tam obecnie siedmiu kontrolerów biletów. Ich praca jest niewdzięczna. Muszą się mierzyć nie tylko z niezadowoleniem osób zatrzymanych na gorącym uczynku, ale także z niechęcią postronnych ludzi.

Zdarzają się także przypadki agresji w stosunku do kontrolerów i przychodzących im z pomocą policjantów. Jeden z gapowiczów próbował rozbić butelkę na głowie policjanta. A to już przestępstwo.

