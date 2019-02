Oświęcim.Rząd nie dał pieniędzy na szkołę dla niepełnosprawnych dzieci

Trzy lata później niż początkowo planowano zakończy się budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, w którym uczy się i zdobywa zawód ponad 230 niepełnosprawnych dzieci i młodych ludzi z całego powiatu oświęcimskiego. Rząd wycofał się z obiecanej dotacji na tę inwestycję w wysokości 8 mln zł.

W tej chwili nie wiadomo, czy rząd w kolejnych latach jeszcze zmieni zdanie. Obecnie więc całość kosztów budowy spada na powiat - a są to kwoty niebagatelne, bo sięgają 55 mln zł.

W starostwie oświęcimskim zapowiadają, że inwestycja będzie kontynuowana, ale przy braku wsparcia z zewnątrz potrwa dłużej. Nowy termin, założony w wieloletniej prognozie finansowej powiatu, to 2023 rok. - Liczyliśmy, że nasze dzieci będą miały okazję uczyć się już w lepszych warunkach, ale teraz wychodzi na to, że jest to już niemożliwe - nie kryli rozczarowania rodzice uczniów placówki, która teraz mieści się na osiedlu Zasole.

Czekają wiele lat

W 2017 roku, gdy zapadła decyzja o budowie nowej siedziby SOSW, przedstawiciele władz powiatu z ówczesnym starostą Zbigniewem Starcem zapowiadali, że całość będzie gotowa w 2020 roku. Radości nie kryli rodzice, nauczyciele i dyrekcja szkoły. - Od 55 lat nasz ośrodek działa w Oświęcimiu w adaptowanych budynkach, ale nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - podkreślał dyrektor Jacek Polak.

Placówka działa w dwóch ciasnych budynkach, znajdujących się w dwóch częściach miasta. Jeden jest na osiedlu Zasole, a drugi w Starym Mieście przy ul. Kościelnej. Kilkanaście lat dyrektor Polak zabiegał o powstanie jednego kompleksu.

Podczas spotkania wigilijnego w SOSW w grudniu 2017 roku premier Beata Szydło życzyła podopiecznym placówki, dyrekcji i nauczycielom spełnienia marzeń, dodając, że jedno z nich, czyli powstanie nowej siedziby, wkrótce się spełni. Wcześniej, we wrześniu obiecała dotację, 2,4 mln zł.

Tylko część dotacji

Pierwsza część dofinansowania - 1,6 mln. zł - dotarły do Oświęcimia. - Problem w tym, że pieniądze wpłynęły w listopadzie, a w przypadku dotacji rządowych muszą być one wykorzystane do końca roku. Czasu było bardzo mało i w efekcie wykorzystanych zostało tylko 600 tys. zł - mówi obecny starosta Marcin Niedziela.

Zgodnie z obietnicą kolejna dotacja miała opiewać na 8 mln zł. - Na przełomie listopada i grudnia otrzymaliśmy informację, że tej dotacji nie będzie - mówi Marcin Niedziela.

Jego poprzednik Zbigniew Starzec, obecnie wicewojewoda Małopolski utrzymuje dzisiaj, że nikt nie gwarantował dotacji. - Kierują się one pewnymi zasadami. Po prostu co roku trzeba się o nie ubiegać - mówi były starosta. Jak dodaje, radni podejmując jednomyślnie uchwałę o budowie nowej siedziby SOSW, wiedzieli, że inwestycja może być prowadzona bez dofinansowania rządowego.

Pojawiły się opinie, że cofnięcie dotacji przez rząd może być związane ze zmianą władzy w powiecie. Rządzące wcześniej tutaj PiS straciło ją na rzecz koalicji Platformy. Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej, Porozumienia Samorządowego Powiatu i Komitetu Obywatelsko - Samorządowego KOS 2018.

Wartość już wykonanych prac to kilkanaście milionów złotych. - Bardzo nas cieszy, że roboty cały czas trwają - podkreśla dyrektor Polak. - Później, ale będziemy mieć wreszcie nową siedzibę - dodaje z nadzieją.

W nowych warunkach placówka mogłaby zapewnić edukację jeszcze większej liczbie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, nawet w granicach 300 - 330, spełniając w ten sposób istniejące potrzeby.

W starostwie liczą, że uda się znaleźć wsparcie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

