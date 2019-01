Oświęcim, Wadowice. Młodzi pójdą w kamasze? [Zdjęcia]

Mucharz. Prawdziwy bohater. To on wyniósł człowieka z płonącego domu, choć sam mógł zginąć

Bogumił Storch

Sierż. szt. Marcin Targosz jechał do pracy, gdy zobaczył, że w Mucharzu pali się dom. Rzucił się na pomoc lokatorom. To on uratował 60 - latka przed śmiercią w płomieniach.