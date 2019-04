Oświęcim. W czerwcu zamkną wiadukt na drodze 44 z powodu remontu

Remont gminnej drogi w Babicy za milion złotych [Zdjęcia]

Trwa modernizacja drogi gminnej Pagór w Babicy w gm. Wadowice. Ponad 320 metrów nawierzchni prowadzącej do szkoły podstawowej zmienia się nie do poznania. Koszt inwestycji to ponad 1,1 mln zł.