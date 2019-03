Oświęcim. Uczcili żołnierzy wyklętych w biegu Tropem Wilczym ZDJĘCIA

Ponad 220 biegaczy wzięło udział w siódmej edycji imprezy „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, który odbył się w Oświęcimiu. Bieg odbywa się w ramach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Biegacze przyjchali do Oświęcimia z różnych stron Małopolski i Śląska. Mieli do wyboru dwa dystanse. Jeden na 1963 metry, odwołujący się do daty, do której żołnierze polskiego podziemia antykomunistycznego toczyli walkę, a drugi na 5 km. Na starcie na oświęcimskim stanęły całe rodziny, w tym rodzice, którzy biegli pchając wózki z dziećmi. Uwagę przyciągał Bogdan Gaweł, który ruszył do biegu na 5 km w pełnym umundurowaniu żołnierzy podziemia i do tego w hełmie i 8-kilogramowym karabinem.

Na 1963 m zwyciężył Paweł Wójcik z Brzeszcz, a wśród płci pięknej najlepsze były siostry Łaś z Czechowic-Dziedzic. Na 5 km bezkonkurencyjny okazał się Tomasz Wójcik z Rudz k. Zatora.