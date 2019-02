Oświęcim. Studniówka maturzystów z "Ekonomika" [ZDJĘCIA]

Uroczyste odliczanie do matury w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych rozpoczęło się podczas balu studniówkowego w restauracji "Lejla"w Porębie Wielkiej. Młodzież podziękowała dyrektor szkoły Edycie Bogusz i gronu pedagogicznemu za lata wytężonej pracy z nimi. Podkreślając, że lata spędzone w oświęcimskim "Ekonomiku" na zawsze pozostaną w ich pamięci.

Bardzo ciepłych i serdecznych słów nie szczędziła maturzystom dyrektor Edyta Bogusz, życząc jednocześnie powodzenia na egzaminach oraz pomyślności na kolejnych etapach edukacji i dalszym życiu. - Zawsze bardzo przeżywam takie wspólne chwile z naszymi uczniami, zarówno te radosne, jak podczas balu, a także bardziej te stresujące w trakcie egzaminów - powiedziała nam dyrektor Edyta Bogusz.

Potem zgodnie z tradycją był zabrzmiał polonez, którego tańczono kilka razy. Najpierw młodzi ludzie zatańczyli go ze swoimi nauczycielkami, a potem klasy reprezentujące poszczególne profile pokazały własne układy. Wszystkie były piękne.

Był też czas na sesje zdjęciowe, a potem już na dobre rozkręciła się zabawa. - To odliczanie do matury zaczynamy dzisiaj w gronie ok. 140 osób - powiedziała maturzystka i jedna z organizatorek Klaudia Huczek.

Urocze dziewczyny w wytwornych kreacjach i eleganccy panowie bawili się świetnych nastrojach do samego rana.