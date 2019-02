Oświęcim. Podejrzany o zabójstwo został aresztowany

Do zdarzenia doszło w niedzielę 3 lutego 2019. O godzinie 20.20 służby ratunkowe zostały powiadomione o nieprzytomnym mężczyźnie z obrażeniami głowy, którego życia pomimo przeprowadzonej reanimacji, nie udało się uratować. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon, natomiast prokurator polecił zabezpieczyć zwłoki do sekcji.

Na podstawie przeprowadzonego pod nadzorem prokuratora śledztwa policjanci ustalili, że w mieszkaniu w którym doszło do zabójstwa odbywało się spotkanie alkoholowe podczas którego pomiędzy 51-latkiem, a 33-latkiem doszło do kłótni podczas której młodszy z mężczyzn kilkakrotnie uderzył starszego tępym przedmiotem w głowę oraz inne części ciała.

We wtorek po południu podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie na podstawie zebranych dowodów prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa i wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego.

Podejrzany o zabójstwo trafił przed oblicze sędziego, który przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Jeszcze tego samego dnia 33latek został osadzony w jednym z aresztów śledczych.

Za popełniony czyn grozi kara 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie.

Zaraz po zabójstwie zostały zatrzymane dwie inne osoby biorące udział w libacji - kobieta i mężczyzna, zostali zwolnieni.