Oświęcim. Oszuści podają się za hydraulików. Okradają seniorów

We wtorek ok. godziny 14 na Osiedlu Chemików w Oświęcimiu do mieszkania 79-letniej seniorki zapukał mężczyzna będący w towarzystwie kobiety. Seniorka usłyszała, że w bloku jest awaria instalacji wodociągowej i sąsiednie mieszkania są zalewane. Następnie kobieta nakazała właścicielce odkręcenie kurków z wodą w łazience. Seniorka wraz z kobietą i mężczyzną przeszła do łazienki i wykonała polecenie. Po wyjściu pary 79-latka zorientowała się, że z jednego z pokoi zostały skradzione pieniądze w kwocie kilku tysięcy złotych.

Poszukiwani sprawcy to: mężczyzna w wieku około 30 lat, wzrostu 170 cm oraz kobieta w wieku około 30 lat niska. Oboje ubrani na czarno.

Policjanci zwracają się ponownie z apelem do seniorów o rozwagę i ostrożność w kontakcie z osobami obcymi, a także nie wpuszczanie ich do mieszkania. Z kolei mieszkańców proszą o reagowanie i zainteresowanie się osobami przebywającymi na klatkach schodowych, pukających do różnych mieszkań. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Policją pod numer alarmowy 997 lub 112.

