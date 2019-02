Oświęcim. Małopolskie i śląskie uczelnie zachęcały maturzystów

W sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego w Oświęcimiu, zaprezentowało się 17 publicznych i prywatnych uczelni.

Ofertą edukacyjną i różnorodnymi gadżetami kusiły: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku–Białej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

- To jest bardzo dobry pomysł, żeby w jednym miejscu zebrać tyle szkół wyższych - mówi Julka, tegoroczna maturzystka z Oświęcimia. - Zaoszczędzę czas i pieniądze na podróży do Krakowa i Katowic, a poza tym nie ma to jak rozmowa w cztery oczy. Teraz jestem bliżej podjęcia decyzji.

Dodatkowo udzielane były indywidualne porady przez konsultantów Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Chrzanowie.

