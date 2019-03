Ostatnie dwa dni, by wybrać Mistrzów Urody. Zachęcamy!

Równocześnie prowadzimy głosowanie w kategoriach wojewódzkich i regionalnej. W tej ostatniej wybierzemy Trenera Fitness Roku Małopolski zachodniej.

Głosowanie w pierwszym etapie naszej akcji kończy się już dziś o godz. 21. Laureaci w każdej kategorii, poza dyplomami i nagrodami, uzyskają awans do drugiego etapu głosowania - wojewódzkiego finału, który wyłoni Mistrzów Urody w Małopolsce. Zwycięzcy zachowają głosy zdobyte w pierwszej części plebiscytu. Wojewódzki finał rozpocznie się we wtorek, 19 marca i potrwa do poniedziałku, 25 marca, do godz. 21.

Na laureatów plebiscytu czekają wyjątkowe nagrody. To m.in. zaproszenia na sesje edukacyjne i prezentacje podczas Targów LNE, a także zaproszenie na Festiwal Fryzjerski Hair Fair 2019 w Katowicach.

Obok prezentujemy listę liderów poszczególnych kategorii, a poniżej - prezentacje czterech z nich.

Regulamin naszej akcji dostępny jest na stronie: gazetakrakowska.pl/uroda

gazetakrakowska.pl/uroda. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT.

Głosowanie w pierwszym etapie plebiscytu trwa 15 marca do godz. 21.

