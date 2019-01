Operę „Carmen” na żywo można zobaczyć i usłyszeć w kinie w Wadowicach

To muzyczna opowieść o ognistej Cygance Carmen, która sama wybiera sobie kochanków, a jej uroda i temperament nie pozwalają żadnemu mężczyźnie przejść obok niej obojętnie. W końcu trafia za kraty. Oficer Don José pomaga jej uciec z aresztu i przeżywa chwile szczęścia u jej boku, choć przez to staje się dezerterem i bandytą. Gdy zostaje w końcu odrzucony przez niestałą w uczuciach Carmen, zabija ją.

The Metropolitan Opera już dwa razy włączyła operę Bizeta do programu transmisji, bo to tytuł cieszący się największą popularnością wśród widzów zgromadzonych w salach kinowych całego świata. Hiszpańskie rytmy, słynne melodie habanery, seguidilli i kupletów toreadora czynią z „Carmen” wielki operowy przebój. Tym razem polscy widzowie zapewne wyjątkowo skoncentrują swoją uwagę nie na postaci tytułowej, ale na Micaëli i Don Josém, w których role wcieli się operowe małżeństwo: Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna.

Najsłynniejszej operze świata, towarzyszyć będzie poczęstunek przygotowany przez Galicjankę oraz kosmetyczne stoisko branżowe.

Czas trwania ok. 3 godz. 30 min.

Bilety: 20 zł ulgowy, 30 zł normalny.