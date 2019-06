Ogłoszenie Burmistrza Wadowic

BURMISTRZ WADOWIC

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami [t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 2204 ze zm.]-

- informuje -

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach: www.wadowice.pl, wywieszono w okresie:

1) od dnia 08.03.2019 r. do dnia 29.03.2019 r. wykaz działki ozn. nr 610/10 o pow. 0,0349 ha (KR1W/00038226/5), położonej w Wadowicach przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.] upływa z dniem 12.07.2019 r.

2) od dnia 11.06.2019 r. do dnia 02.07.2019 r. wykaz nieruchomości składającej się z działek ozn. nr 989/8, 993/3

o łącznej pow. 0,1178 ha (KR1W/00046574/8), położonej w Wadowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.] upływa z dniem 23.07.2019 r.

3) od dnia 11.06.2019 r. do dnia 02.07.2019 r. wykaz lokali mieszkalnych, położonych w Wadowicach:

os. XX-lecia Konstytucji RP 16/11 o pow. 33,61 m2 (dz. 2324/19, 2325/4, 2325/6, 2333/9, 2944/16, 3795, KR1W/00009979/6), os. Kopernika 10B/1 o pow. 64,10 m2 (dz. 2104/6, 2104/25, 2104/26, 2104/28, 2104/30, KR1W/00037084/0), ul. M. Wadowity 1/3 o pow. 52,00 m2 (dz. 535/14, KR1W/000039959/9), przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 23.07.2019 r.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, pok. nr 40 w godz. od 8oo do 15oo lub tel. (0-prefiks) 33 873-18-11 wew. 225.