Obwodnice Zatora i Podolsza szybko nie powstaną

Powstanie obwodnicy Zatora do 2021 roku, po tym jak krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad unieważnił przetarg na tę inwestycję, jest już mało prawdopodobne. Ciągle też nie wiadomo, kiedy ruszy budowa obwodnicy Podolsza, czyli obejścia drogowego północnej części zatorskiej gminy.

Mieszkańcy Zatora i kierowcy tędy jeżdżący muszą być przygotowani, że korki na głównych trasach w sezonie turystycznym szybko nie znikną, a można spodziewać się, że wraz z dalszym rozwojem działalności znajdujących się na tym terenie parków rozrywki będą jeszcze większe.

Unieważniony przetarg

Chętnych do budowy zatorskiej obwodnicy w ciągu drogi krajowej 28 nie brakowało. Do przetargu stanęło sześć firm. Problem w tym, że oczekiwania finansowe wykonawców znacząco odbiegały od tego, co zaproponował im zarządca drogi, czyli ok. 48 mln złotych.

- Oferta z najniższą ceną o ponad 21 mln zł przewyższała kwotę, którą GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia - zaznacza Iwona Mikrut, rzecznik krakowskiego Oddziału GDDKiA.

Najtańsza oferta sięgała ponad 69 mln 670 tys. zł, a najdroższa przekraczała 103 mln 628 tys. zł. W tej sytuacji GDDKiA postanowiła unieważnić przetarg. Jednocześnie padły zapowiedzi o rozpisaniu kolejnego, ale żadnego terminu nie podano.

Rozczarowanie

- Co tu kryć, jesteśmy tym faktem rozczarowani. Rozpoczęcie tej inwestycji opóźniło się już o rok, a zanosi się, że w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu będzie jeszcze większe - mówi burmistrz Mariusz Makuch.

Podkreśla, że jest to inwestycja ważna z dwóch powodów. Z jednej strony chodzi o ograniczenie korków, a z drugiej o wyprowadzenie ruchu ciężkich pojazdów ze ścisłego centrum i Rynku.

Tymczasem ludzie w Zatorze zachodzą w głowę, skąd tak ogromne kwoty w przypadku tej inwestycji. - Przecież chodzi o odcinek niewiele ponad 2 km, który przebiega przez otwarte tereny - dziwi się Rafał Jabłoński, jeden z mieszkańców gminy.

Drogowcy tłumaczą, że zatorska obwodnica ma być realizowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii BIM, w której stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystania na każdym etapie inwestycji, czyli od projektu po odbiór prac. To podnosi koszt, ale jednocześnie ułatwia realizację, szczególnie gdy trzeba wnieść jakieś poprawki.

PKP postawiło warunki

Stoją prace przy obwodnicy Podolsza, która zgodnie z planami miała zostać oddana do użytku we wrześniu ub. roku. Wykonawca nie uzyskał jeszcze wszystkich uzgodnień i pozwoleń. Problem dotyczy głównie warunków stawianych przez PKP, które w związku z budową wiaduktu w ramach tej inwestycji nad linią kolejową Oświęcim - Kraków, chcą zamknąć przejazdy kolejowe w odległości 3 km od tego miejsca w jedną i drugą stronę.

Takiego rozwiązania nie wyobrażają sobie chociażby mieszkańcy Podolsza, gdzie znajduje się jeden z planowanych do likwidacji przejazdów. - Mamy wracać się kilka kilometrów do mostu na Wiśle, żeby wjechać na obwodnicę i dopiero jechać do centrum miasta? To jakiś absurd! - denerwują się kierowcy w Podolszu.

Podobnie o warunkach stawianych przez PKP mówią ludzie w sąsiednim Przeciszowie, gdzie także miałby zostać zlikwidowany przejazd. Sprawę ma rozstrzygnąć minister infrastruktury, ale decyzji na razie nie ma.

