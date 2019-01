Obchody oswobodzenia Auschwitz. Doszło do incydentów

Główne obchody wyzwolenia obozu zaczęły się o godz. 12.30 w byłym obozie Birkenau. W byłym obozie Auschwitz ok. godz. 10 pod Ścianą Straceń 50 byłych więźniów składało kwiaty. Tu o godz. 11.30 wszedł Piotr Rybak z radykalnej grupy „Patriotów Wrocławskich” ze swoimi poplecznikami. Na trasie ich przemarszu z dworca PKP w stronę Muzeum: zajęli jezdnię, skandowali m.in "Polska dla Polaków" i "Izraelska prowokacja" - to pod adresem pary, która przyszła z flagą Izraela i transparentem "Faszyzm stop".

- To oburzające, że policja usunęła nas siłą na bok - mówi młoda kobieta. - Do czego to podobne, żeby narodowcy mieli tu możliwość głoszenia swoich haseł - dodaje.

O godz. 11.30 narodowcy w 60-osobowych grupach weszli na teren Muzeum Auschwitz, by złożyć kwiaty pod Ścianą Straceń i w bloku 15.

Zostali wpuszczeni, gdyż weszli jak zwykli odwiedzający.

Główne obchody przebiegały spokojnie

