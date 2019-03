Nowy format sklepów Biedronka i sprzedaż online?

Biedronka da podwyżki - jak mówi Pedro Soares dos Santos w rozmowie z Business Insider Polska, sieć robi to co roku i również w 2019 tak będzie. Ponadto sieć sklepów Biedronka zapowiada otwarcie około 50 minisklepów. Ich zaletą będzie fakt, że mimo generowania mniejszej sprzedaży, będą mniej kosztowne w utrzymaniu. Co ze sprzedażą online? Właściciel Biedronki nie wyklucza wprowadzenia podobnego rozwiązania sprzedaży internetowej jak w sieci Hebe, lecz wszystko uzależnione jest od tego, czy ten model się sprawdzi.