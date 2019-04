Niestety owocny śmieciowy „Trash Challenge” w Oświęcimiu

Akcja „Trash Challenge” („śmieciowe wyzwanie”) staje się coraz popularniejsza w Polsce. Co to takiego? Ludzie zbierają śmieci w swojej okolicy i publikują w mediach społecznościowych zdjęcia przed i po sprzątaniu. Cafe Bergson i Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu skrzyknęli oświęcimian we wtorek.