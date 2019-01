Niedzielny przemarsz narodowców w Oświęcimiu pod lupą prokuratury

Jak informuje prokurator Mariusz Słomka, rzecznik Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, jeszcze w niedzielę, policja analizowała zebrane materiały, zapisy wideo z przebiegu marszu od dworca PKP w Oświęcimiu do parkingu przy ul. Jaracza w Oświęcimiu. Dzisiaj rano materiały trafiły do oświęcimskiej prokuratury, która natychmiast zajęła się sprawą.

- Jak wynika ze wstępnej, zaznaczam wstępnej analizy, mogło dojść do publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych rasowych i wyznaniowych (art. 253 § 51) – informuje prokurator Mariusz Słomka. - Dochodzenie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury – dodaje.

Co najmniej dwie osoby miały nawoływać do nienawiści. Grozi im kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Prokurator nie ujawnia nazwisk. Do aresztowań może dojść jeszcze w tym tygodniu.