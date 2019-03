Niedziele handlowe MARZEC 2019. Sklepy zamknięte w niedzielę w marcu 2019. Czy 17 marca sklepy będą otwarte?

Niedziele handlowe marzec 2019. 17 marca sklepy będą zamknięte

Trzecia niedziela miesiąca w 2019 r. według ustawy jest objęta zakazem handlu. Zatem 17 marca nie zrobimy zakupów w większości placówek, ale na terenie Krakowa będzie można znaleźć sklepy, które będą otwarte.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w 2019 roku niedziele handlowe w 2019 r. zostały ograniczone tylko do jednej niedzieli w miesiącu. Oznacza to, że zakupy w galeriach handlowych i dużych sklepach zrobimy tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. A nie jak do dotychczas w pierwszą i ostatnią. W niedzielę 17 marca sklepy będą więc zamknięte. Nie zrobimy zakupów w galeriach handlowych, Lidlu, Biedronce, Tesco i innych supermarketach.

Niedziele handlowe 2019. Zakaz nie dotyczy wszystkich

Od reguły zakazu handlu w niedziele są wyjątki. Otwarte mogą być sklepy, w których za ladą staną sami właściciele lub członkowie ich rodzin, apteki, piekarnie, lodziarnie, kwiaciarnie, urzędy pocztowe oraz sklepy z prasą, pamiątkami, biletami czy wyrobami tytoniowymi.

Zakupy w niedziele można zrobić też na dworcach, lotniskach, w strefach wolnocłowych oraz stacjach benzynowych.

Zakaz nie będzie obowiązywał: w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w handlu przy cmentarzach, w zakładach pogrzebowych, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych oraz w placówkach pocztowych.

Zakaz handlu w niedziele 2019: ale nie w internecie

W niedziele dozwolony jest też handel internetowy.

Sklepy otwarte w niedzielę 17 marca 2019?

Niedzielne zakupy można również zrobić m.in. na stacjach benzynowych, które czynne są całą dobę. W dni ustawowo wolne od pracy na półkach w stacjach benzynowych często pojawia się więcej produktów spożywczych. Można kupić pieczywo, cukier, napoje itd.

Niedziele handlowe 2019: Kalendarz na ten rok. Która niedziela jest handlowa?

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje od marca 2018 r. Z początkiem 2019 roku w zakazie handlu zostały wprowadzone zmiany, bowiem zakaz handlu w niedzielę został zaostrzony. Początkowo zakaz handlu nie dotyczył dwóch niedziel w miesiącu - pierwszej i ostatniej. Od 2019 roku przepisy o handlu w niedzielę ograniczyły handel do jednej niedzieli na miesiąc.

W 2019 roku sklepy będą otwarte nie tylko w ostatnie niedziele miesiąca ale również w tzw. niedziele dodatkowe. Czyli dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Tylko jedna niedziela handlowa w miesiącu

Od stycznia 2019 jest tylko jedna niedziela handlowa w miesiącu. Zakaz handlu w niedziele obowiązuje tylko w ostatnią niedzielę w miesiącu. Od 2020 roku wprowadzony zostanie całkowity zakaz handlu w niedzielę, poza nielicznymi wyjątkami przed świętami, sklepy będą zamknięte.

PiS zmieni stanowisko w sprawie ilości niedziel handlowych?

Wiele wskazuje na to, że szykują się zmiany w ustawie dotyczącej zakazu handlu w niedzielę. Prawdopodobnie rząd PiS wróci do dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Ostatnie badania pokazują, że zakaz handlu w niedzielę popiera zaledwie 28 proc. obywateli, a ustawa zaszkodziła niewielkim sklepom. Jak podaje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców liczba osób popierających zakaz handlu w niedzielę systematycznie spada.

Obecnie aż 71 proc. Polaków jest przeciwna ograniczania handlu w niedzielę. Badania pokazują, że w niedzielę z zakazem handlu, ponad 60 proc. obywateli nadal robi zakupy, zmianie uległy jedynie miejsca dokonywania zakupów

Eksperci oceniają, że wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę okazało się szkodliwe. Po wejściu w życie ustawy najbardziej ucierpieli właściciele niewielkich sklepów, zyskały dyskonty, które promocjami przyciągnęły klientów w inne dni i przede wszystkim stacje benzynowe, które zanotowały wzrost sprzedaży aż o 13 proc. W tym czasie zbankrutowało 16 tys. małych sklepików.

NIEDZIELE HANDLOWE 2019. KIEDY WYPADA NIEDZIELA HANDLOWA?

Marzec

3 marca

10 marca

17 marca

24 marca

31 marca



Kwiecień

7 kwietnia

14 kwietnia

21 kwietnia

28 kwietnia



Maj

5 maja

12 maja

19 maja

26 maja

Czerwiec

2 czerwca

9 czerwca

16 czerwca

23 czerwca

30 czerwca

Lipiec

7 lipca

14 lipca

21 lipca

28 lipca

Sierpień

4 sierpnia

11 sierpnia

18 sierpnia

25 sierpnia

Wrzesień

1 września

8 września

15 września

22 września

29 września

Październik

6 października

13 października

20 października

27 października





Listopad

3 listopada

10 listopada

17 listopada

24 listopada

Grudzień

1 grudnia

8 grudnia

15 grudnia

22 grudnia

29 grudnia



Niedziele handlowe zostały wytłuszczone

