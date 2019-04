Niedziele handlowe KWIECIEŃ 2019. Czy 28 kwietnia sklepy będą otwarte? LISTA NIEDZIEL HANDLOWYCH

Niedziele handlowe w kwietniu 2019

W kwietniu mogliśmy wybrać się do sklepu w drugą niedzielę miesiąca, czyli 14 kwietnia. W najbliższą niedzielę przypadają święta wielkanocne, zatem sklepy będą zamknięte. Podobnie w poniedziałek wielkanocny, 22 kwietnia. Za to w ostatnią niedzielę kwietnia (28 kwietnia) znów będziemy mogli robić zakupy i wybrać się z rodziną do galerii handlowych.

Niedziele handlowe w maju 2019

Od ostatniej niedzieli handlowej w kwietniu będziemy musieli długo czekać na kolejną, podczas której sklepy będą otwarte. W maju zakupy będziemy musieli robić w ciągu tygodnia lub w soboty. Jedyna niedziela handlowa w maju przypada 26 maja. Ma to jednak swoje dobre strony – Dzień Matki będzie można spędzić w jakimś ciekawym miejscu albo zafundować mamie wypad do sklepów.

Jako handlowcy, zawsze mieliśmy pracujące niedziele. Nigdy nie mogliśmy spotkać się w tym czasie ze znajomymi. Teraz w końcu możemy odpocząć - powiedziała pracownica jednego ze sklepów, który został objęty zakazem handlu w niedziele.

Niedziele bez handlu: tutaj zrobimy zakupy mimo zakazu handlu!

Zakaz nie będzie obowiązywał: w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w handlu przy cmentarzach, w zakładach pogrzebowych, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych oraz w placówkach pocztowych.