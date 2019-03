Niebezpiecznie na drogach w powiecie wadowickim. Dwa samochody wyleciały z drogi

Do trzech niebezpiecznych zdarzeń doszło na drogach w powiecie wadowickim w ostatnich godzinach. W dwóch przypadkach na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska samochody wypadły z drogi. W Bugaju samochód dachował na poboczu. Z kolei w samej Kalwarii na ul. Krakowskiej samochód zjechał na pobocze i wpadł do rowu.Kolejne zdarzenie miało miejsce na granicy Andrychowa i Inwałdu, gdzie doszło do kolizji z udziałem dwóch pojazdów.

Policja apeluje o ostrożność i rozsądek, szczególnie, że pogorszyły się warunki. Po opadach deszczu na drogach zrobiło się ślisko.