Nie żyje Cezary Mocek, uczestnik programu "Sanatorium miłości". Zmarł w wieku 67 lat

Norbi w programie "Jaka to melodia". Widzowie żądają powrotu ich ulubieńca Roberta Janowskiego i narzekają na stację TVP

Norbi poprowadził pierwszy raz teleturniej "Jaka to melodia" 1 września 2018. Jak poszło? Norbi był za bardzo wyluzowany - to pierwsze komentarze. Zastąpił Roberta Janowskiego, który pokłócił się o nową formułę programu. "Jaka to melodia?" - czekają nas zmiany w popularnym progra...