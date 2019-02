Nie udało się uratować życia 26-latka, który spadł z siedmiu metrów

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek (8 lutego) ok. godz. 11.30.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, mężczyzna spadł z ok. siedmiu metrów. Ze względu na poważne obrażenia 26-latka, wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który miał przetransportować rannego do specjalistycznego szpitala.

Niestety pomimo wysiłków medyków, długiej reanimacji, mężczyzna zmarł.

- Okoliczności tego zdarzenia na razie nie są znane - mówi Agnieszka Petek, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach. - O tragicznym wypadku została już powiadomiona prokuratura. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia - dodaje.

W związku z działaniami służb ratunkowych ul. Krakowska została częściowo zablokowana.

