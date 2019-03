Naukowcy popierają nauczycieli, którzy chcą strajkować. Zbierają podpisy pod petycją

- Tą petycją chcieliśmy pokazać nauczycielom w szkołach i przedszkolach, że ich wspieramy - mówi dr Mikołaj Ratajczak. - Od ich pracy zależy, jacy studenci będą trafiać na uczelnie, jakie będą kolejne pokolenia. Tymczasem, aby ktoś dobrze wykonywał swoje obowiązki, powinien otrzymywać odpowiednią pensję.

Do tej pory pod listem podpisało się około 680 osób. Autorzy nie ukrywają, że zależy im na dotarciu do jak największego grona akademików.

- W jakiś sposób nauczyciele akademiccy kontynuują proces kształcenia rozpoczęty na niższych szczeblach edukacji, dlatego chcemy pokazać jedność środowiska - mówi dr Ratajczak.

Muszą być wytrwali

„Gotowość do gestów solidarności w przypadku ogłoszenia strajku, takich jak: przedstawianie uchwał o poparciu protestów w instytucjach, w których pracujemy, przeprowadzanie dyskusji o warunkach pracy i systemie edukacji w Polsce w trakcie zajęć i seminariów, zawieszenie naszej pracy i organizacja wieców na kampusach – jesteśmy gotowi i gotowe wspierać protest tak długo, aż żądania pracowników i pracownic polskich szkół zostaną spełnione” - piszą autorzy petycji.

- Nie wiemy, czy rzeczywiście zajęcia będą zawieszane, to zależy od przebiegu strajku. Będziemy natomiast na pewno zachęcać środowisko akademickie do różnych aktów wsparcia. Nasze działanie jest działaniem oddolnym, ale mamy nadzieję, że jeśli dojdzie to strajku to uczelnie wyrażą dla niego poparcie - wyjaśnia dr Ratajczak. - Wydaje mi się, że nauczyciele powinni przygotować się na długą i trudną walkę. Ale jeśli będą wytrwali, to mają szansę na to, że rząd spełni ich żądania.

Szykują się do strajku

Strajk w szkołach, zapowiadany przez ZNP, ma rozpocząć się 8 kwietnia i potrwać do odwołania.Na razie w placówkach, które wstąpiły w spór zbiorowy odbywają się referenda strajkowe. Od ich wyniku zależy, czy dojdzie do protestu w danej placówce.

Strajk nauczycieli może objąć egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty. Młodzież będzie pisać testy od 10 do 12 kwietnia (gimnazja) i od 15 do 17 kwietnia (ósme klasy). Jeśli postulaty strajkujących nie zostaną spełnione, może się zdarzyć, że protest przeciągnie się na maturę, która rozpoczyna się 6 maja.

